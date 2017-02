Harald Korschelt: Blaues Urgestein feierte seinen 65er!

13.02.2017, 16:41 Uhr

Ein Fest für den "Hammer in der Kammer" zum Geburtstag

Sein Einsatz ist unermüdlich, wenn es um die Sache geht, ist er sich für keinen Umweg und keine "Schandtat" zu schade, stand er zum Beispiel auch schon einmal der WOCHE als Fotomodel für den "Oskar" in der Herrengasse zur Verfügung.Die Rede ist von Harald Korschelt, als FPÖ-Bezirksvorsteher und -Gemeinderat in der Stadtpolitik bekannt geworden, machte er vor allem in der Arbeiterkammer Furore: Und auch wenn sein Slogan "der Hammer in der Kammer" für das eine oder andere Schmunzeln sorgte: Ob seines Engagements und Einfallreichtums hat er sich längst den Resepkt und die Partnerschaft aller Fraktionen verdient.Deshalb waren auch die Gäste bei seiner Geburtstagsfeier zum 65er bunt gemischt: Neben der blauen Führungsriege rund um Mario Kunasek und Gerhard Kurzmann wurden auch Bürgermeister Siegfried Nagl, Noch-Stadtrat Gerhard Rüsch, die AK-Spitzen Josef Pesserl und Wolfgang Bartosch, Flughafen-Direktor Gerhard Widmann und Ex-Estag-Chef Oswin Kois gesichtet.