Null Toleranz für Gewalt an steirischen Schulen

09.01.2017, 16:30 Uhr

Josef Zollerneritsch, oberster Schulpsychologe, liefert Handlungsanleitungen für Schüler, Lehrer und Eltern.

"Die Gewalt an unseren Schulen wird intensiver. Jene, die Gewalt ausüben, werden immer jünger." Diese beiden Feststellungen waren für Josef Zollneritsch, Referent für Schulpschologie im Landesschulrat, Anlass, gemeinsam mit steirischen Schulpsychologen eine umfassende Broschüre zu Gewalt und Verhaltensstörungen im Umfeld Schule zu erstellen.Unter dem Titel "Was tun?" werden darin Anleitungen zu Gewaltprävention sowie Maßnahmen gegen (Cyber-)Mobbing, Radikalismus, Schwänzen und vieles mehr dargestellt. Das Ziel ist klar: "Wir wollen absolut gewaltfreie Schulen, es darf für Gewalt null Toleranz geben", postuliert der Experte. Wie das gelingen kann? "Vorrangig einmal damit, dass alle an einem Strang ziehen, dass sich alle dem Gewaltfreiheitsprinzip verpflichtet fühlen." Dies würde bedeuten, dass man bei Anzeichen von Gewaltphänomenen "hin- und nicht wegschaut und diese abstellt".

Mehr "Schulhauskultur"

Aber auch die Organisation bzw. die politisch Verantwortlichen können ihren Beitrag dazu leisten, beginnend bei der Personalausstattung: "Wir brauchen ein abgestuftes Unterstützungssystem an den Schulen, in dieser Komplexität kann das kein einzelner Lehrer mehr bewältigen", ist Zollneritsch überzeugt. Und: "Es muss an jeder Schule zumindest eine Person geben, die auf den Umgang mit Verhaltensstörungen geschult ist."Wesentlich, so der Psychologe, sei aber auch das Schulhaus selbst: "Ist dieses verwahrlost, gibt es zuwenig Raum, verschärft das Konflikte." Hier könnte der Schulerhalter durch bauliche Maßnahmen einiges bewirken. Aber auch athmosphärisch müsse – in Teamstrukturen – für ein Schulklima gesorgt werden, das Akzeptanz, Beziehung und Kompetenz signalisiere, kurz: eine umfassend positive Grundstimmung. "Gemeinsam mit Schülern und Eltern sollte es den Lehrern gelingen, Verständnis zu erzeugen und Strategien gegen Gewalt zu entwickeln", so Zollneritsch abschließend.