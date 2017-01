Österreichs Politik-Granden in der Steiermark vereint

16.01.2017, 15:04 Uhr

Ehrenzeichen für die Landeshauptleute

Vier politische Schwergewichter vereint, die gemeinsam locker die Kraft hätten, die österreischische Bundesregierung auszuhebeln. Das war allerdings nicht der Grund des Zusammentreffens zwischen dem steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und seinen Amtskollegen Michael Häupl (Wien), Erwin Pröll (Niederösterreich) und Josef Pühringer (Oberösterreich).Vielmehr war der Anlass ein freudiger: Der steirische Landeschef zeichnete die langdienenden Spitzenpolitiker mit dem "Großen Goldenen Ehrenzeichen mit Stern" des Landes Steiermark aus.Die Verdienste der drei Herren um die "grüne Mark" blieben in den launigen Laudationes natürlich nicht unerwähnt. Bei Häupl war es unter anderem der "Steiermark-Frühling in Wien" und die Hochschwab-Kooperation, bei Pröll die Mariazell-Connection und der gemeinsame Kampf für EU-Regionenförderung und das Bankgeheimnis. Last, but not least wurde Pühringer für die gemeinsame Vorgehensweise bei Bosruck-Tunnel und Voest-Investitionen geehrt. Und wer die vier Herren ein wenig kennt, weiß, dass die Feierlichkeiten mit bestem steirischem Wein beendet wurden.