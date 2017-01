Spiel!Raum Kapfenberg – Kindertheater: Findus & Pettersson

11.01.2017, 00:30 Uhr

Spiel!Raum Kapfenberg: Findus & Pettersson: Theater über Freundschaft mit Witz

Findus und Pettersson stehen am 16. Jänner im Spiel!Raum Kapfenberg im Mittelpunkt.Wie kam Kater Findus eigentlich zum alten Pettersson? Dies erzählt uns das Theater Feuerblau aus Graz, und zwar am Montag, dem 16. Jänner mit Beginn um 16 Uhr im Spiel!Raum Kapfenberg, Friedrich Böhler-Straße 9. „Wie Findus zu Pettersson kam“ erzählt vom einsamen Pettersson, der so oft allein ist, dass er sich am Morgen am liebsten die Decke über den Kopf ziehen würde.Eines Tages bringt ihm Beda Andersson eine Kiste mit, in der Kiste liegt eine kleine Katze. Die Tage werden nun leichter für Pettersson, Findus lernt sprechen und alle sind glücklich. Bis eines Morgens alles ungewohnt still ist. Findus geht auf Entdeckungsreise und landet draußen im hohen Gras… Eine spannende Geschichte über Freundschaft für Kinder ab vier Jahren.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene 7 Euro. Der Kartenverkauf erfolgt über das Ö-Ticket-Verkaufssystem, daher sind Vorreservierungen der Karten im Kulturzentrum nicht mehr möglich. Sie können die Karten direkt im Kulturzentrum Kapfenberg (Mo-Fr 9-12 und Mo-Do 14-17), bei allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen oder an den Kassen vor Ort kaufen.