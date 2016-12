Keine blauen und grünen Beisitzer

04.12.2016, 15:23 Uhr

Große Spannung auch in Graz. Und: Verunsicherung bei vielen Wählern wegen neuer Regelungen.

"Was wir heute schon alles gefragt worden sind. Die skurrilsten Dinge ...", stöhnt die Wahlbeisitzerin in Graz-Leonhard. Die häufigste aller Fragen: "Darf ich jetzt mein Kuvert selbst einwerfen oder nicht? Auflösung des Rätsels: Ja, man muss es sogar selbst einwerfen.Neben der Spannung rund um das Ergebnis (Graz war letztes Mal Van der Bellen-Hochburg), gab es auch wieder Ärger um die Organisationen der beiden Spitzenkandidaten: Auch diesmal waren Wahlbeisitzer der Grünen und der FPÖ eine Rarität, der Ärger bei Rot und Schwarz steigt: "Gerade jene, die immer so viel reden von Demokratie und Beteiligung, finden es leider nicht der Mühe wert, am Wahltag einen Beitrag zu leisten", so ein hochrangiger VP-Funktionär. Die gesamte organisatorische Last des Wahltages wurde also wieder von SPÖ und ÖVP getragen.