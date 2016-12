Gewinnspiel: Poste ein Foto "Ich und mein Snowboard" und hol dir eine neues Board

06.12.2016, 06:00 Uhr

Für viele Boarder ist das Brett im Winter das wichtigste Sportgerät und "der beste Freund".Deshalb meldet euch auch heuer wieder auf www.boarderchallenge.at an und seid am 14. Jänner mit einer gratis Tageskarte a Kreischberg dabei. "Wir müssen alles daran setzen, um die Jugend in den Schnee zu bringen. Zum Glück gibt es noch Wintersportgebiete, die der Jugend mit solchen Aktionen unter die Arme greifen", sagt Organisator Gerd Egger.

Mit diesem Wochenende starten die meisten Schigebiete ihren Betrieb. Also rauf auf die Pisten, Kamera in die Hand und fotografieren."Ich und mein Snowboard": Poste ein Foto zu diesem Thema und nimm am Gewinnspiel teil.