Erschreckend: Jede/r Vierte ist Gewaltopfer

06.02.2017, 10:57 Uhr

Studie an der Uniklinik in Innsbruck bringt massive Gewaltpräsenz in Beziehungen und im Alltag.

TIROL. Thomas Beck, Psychologe und Leiter der Opferschutzgruppe an der Klinik Innsbruck erklärt die europaweit erste Studie dieser Art. „Insgesamt wurden von der Universitätsklinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie an der Innsbrucker Klinik 1.800 PatientInnen zu ihren Gewalterfahrungen befragt. 26,2 Prozent gaben dabei an, aktuell von Gewalt betroffen zu sein. Abgefragt wurden dabei nicht nur körperliche, sondern auch sexuelle oder psychische Übergriffe wie zum Beispiel Demütigungen. Männer und Frauen sind in etwa gleich betroffen und in 60 Prozent der Fälle geht die Gewalt vom Partner aus“, sagt Beck.

Sensibilisierung der Mitarbeiter

Seit einiger Zeit laufen in der Klinik in Innsbruck Schulungen von MitarbeiterInnen, um die Sensibilität für das Thema Gewalt zu erhöhen und den Umgang mit Gewaltopfern zu üben. „Grund dafür ist unter anderem die Tatsache, dass sich 70 Prozent der Befragten wünschen, im Krankenhaus gefragt zu werden, ob sie Opfer von Gewalt sind. Das wird aber derzeit bei Weitem nicht erreicht“, sagt Astrid Lampe, stv. Direktorin der Klinik für med. Psychologie und Psychotherapie.Die Folgen seien prekär: „PatientInnen, die Gewalt erfahren, haben meist ein Leben lang mit den Folgen zu kämpfen. Zum einen leiden sie häufiger unter Depressionen, Angststörungen und den Zeichen einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Die Auswirkungen können aber auch körperlicher Art sein. Magen-, Darm- oder Hauterkrankungen sowie chronische Schmerzen sind häufige Folgen“, sagt Lampe.Ein Ziel der Studie sei es gewesen, gewisse Warnsignale zu erarbeiten oder Personengruppen zu identifizieren, die statistisch häufiger von Gewalt betroffen sind. „Es hat sich aber herausgestellt, dass es keine Häufungen in Bezug auf Alter, Geschlecht, Bildung oder ländlicher oder städtischer Herkunft gibt“, erklärt Lampe. Aber: Die Dunkelziffer bei Gewalt liege immer höher.