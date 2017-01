01.01.2017, 12:00 Uhr

Die neue SPÖ-Chefin kennen bereits 80 Prozent der Tiroler Wähler

Platter "Mr. 100 Prozent"

TIROL. Zumindest wenn es nach der Bekanntheit bei den Wählern geht, hat die SPÖ mit dem Wechsel an der Spitze richtig gehandelt. Elisabeth Blanik hat auf Anhieb 80 Prozent Bekanntheitsgrad erreicht, Ingo Mayr war nach zweijähriger Tätigkeit an der SPÖ-Spitze nur bei 58 Prozent bekannt.Alle befragten Tiroler – unabhängig von Alter, Bildung oder Geschlecht – kennen den Landeshauptmann, 90 Prozent seine Stellvertreterin Ingrid Felipe. Wiederholt gute Werte weisen LR Patrizia Zoller-Frischauf (87) und LR Beate Palfrader (86) auf. In der Regierung kennen 80 Prozent LR Bernhard Tilg und 77 Prozent LHStv. Josef Geisler.Hans Lindenberger (impuls-tirol) ist für 72 Prozent ein Begriff. Verbessert hat sich FPÖ-Chef Markus Abwerzger, der von 47 auf 59 Prozent zulegen konnte. Erstaunlich: Nur 66 Prozent der deklarierten FPÖ-Wähler kennen ihren Chef. Wenig in Richtung "Wer kennt mich?" haben LR Christine Baur (61 Prozent), LR Johannes Tratter (61) und KO Andrea Haselwanter-Schneider (68) gearbeitet. Ihre Bekanntheitswerte stagnieren.