Aufgeblättert – "Von Zimtsternen und Zimtzicken"

21.12.2016, 14:48 Uhr

Wer es düster und mörderisch liebt, wird bei "Von Zimtsternen und Zimtzicken" gut unterhalten werden. Auch in der besinnlichen Zeit des Jahres kommen Krimifreunde auf ihre Kosten.

Ein Autor, ein Buch – so ist es größtenteils der Fall. Diesmal gibt es zur Abwechslung vier Autoren und ein Buch mit mehreren Kurzgeschichten, die in Frankfurt, Brandenburg, Zürich und Wien angesiedelt sind.Ella Danz, Isabel Morf, Jennifer B. Wind und Friederike Schmöe kredenzen dem Leser vier unterschiedliche Mordfälle auf, die alle thematisch in der Vorweihnachtszeit angesiedelt sind. Mit einer besinnlichen Atmosphäre darf man aber trotz des Titels nicht rechnen, denn die Geschichten sind genau das was der Klappentext ankündigt: schlimme Geschichten, die den Advent madig machen.

Wer sich als Leser darauf einstimmt und damit zurecht kommt, wird in punkto Mord und Dramatik nicht enttäuscht werden. Als Schmankerl gibt es obendrauf noch drei Rezepte für die Feiertage zum Nachkochen.279 Seiten - erhältlich bei Gmeiner Verlag um 9,99 EUR (Taschenbuch) | 8,99 EUR (Ebook)Verlag: Gmeiner Verlag ISBN 978-3-8392-1955-3