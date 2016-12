The Gentlemen‘s club by Chris - Tanzkurs NUR für Männer! Wir verlosen Tanzkurse an 10 unserer männlichen Leser!

02.12.2016, 12:32 Uhr

Männer und Tanzen sind zwei Faktoren, die oft schwierig zu vereinen sind. Aber warum können und mögen Männer das Tanzen nicht?

Die Geschichte belegt gerade das Gegenteil: im alten Griechenland waren die Volkstänze der männlichen Bevölkerungsschicht vorenthalten und auch der argentinische Tango wurde von Männern getanzt. Sendung wie „Dancings Stars“ oder „Let´s Dance“ haben das Tanzen wieder in Mode gebracht, doch besteht nach wie vor ein Männermangel in bestimmten Kursen. Auch ist es eher die Frau, die ihren Mann zum Tanzen überreden muss. Ist „Mann“ einmal mit dem Tanzen in Berührung geraten, sind es dann eher die Männer die sehr gerne weiterbuchen und Spaß daran finden. Ein Mann, der tanzen kann ist „gefragt“, ist „in“, ist „sexy“! Die ideale Spielwiese für jeden Mann! Was sind aber genau die Bedenken, warum Mann nicht den ersten Schritt in die Tanzschule wagt?

Wir verlosen Tanzkurse an 10 unserer männlichen Leser - 6 Abende à 60 Minuten im Wert von € 149!

Laut Lachmuth sind es die Ängste zu versagen, sich vor seiner Dame zu blamieren. Mann weiß auch nicht, wie er beim anderen Geschlecht ankommt, hat Angst, Gefühle zu zeigen, vielleicht nicht männlich genug zu wirken.Jetzt ist jedoch Schluss damit! Chris Lachmuth hat ein einen Tanzkurs entwickelt, bei dem ausschließlich Männer teilnehmen dürfen. Sie genießen eine Ausbildung in den wichtigsten Tänzen, werden von Chris Lachmuth und seinen Tanzlehrern hart ran genommen. Es werden unter anderem Themen wie Styling und das richtige Benehmen angesprochen und alle Männer kommen in den Genuss mit Profitänzerinnen am Ende des Kurses zu tanzen. Dieser spezielle Tanzkurs soll alle Männer auf den richtigen Tanzkurs vorbereiten: Mann beherrscht dann bereits den einen oder anderen Schritt, fühlt sich sicherer, ist selbstbewusster im Auftreten und wird vielleicht auch eher als Tanzpartner gewählt. Frauen möchten sich beim Tanzen geborgen fühlen, möchten geführt werden und einen Mann, der sicher ist, in dem was er tut. Genau diese Voraussetzungen lernt Mann ab Jänner in der Tanzschule Chris.Der nächste Einstieg für den Kurs ist der 10.1.2017!Wehlistraße 1501020 Wien Österreich+43 1 212 12 00+43 1 212 12 00 40info[at]tanzschulechris.at