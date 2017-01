Top gestylt mit Mjam:  Food Stylist Markus Grillenberger verrät, wie man Sushi, Burger und Pizza zum Strahlen bringt

11.01.2017, 14:01 Uhr

Dieses Jahr werfen wir uns nicht nur selbst, sondern auch unsere Speisen in Schale. Während wir vor dem Spiegel routiniert agieren, fehlt uns in Puncto Food Styling oft die nötige Expertise.

Wie man Sushi, Burger und Pizza zum Strahlen bringt, weiß Food Stylist Markus Grillenberger: seit mehr als sieben Jahren ist er als „Styling-Experte“ in ganz Österreich und Deutschland unterwegs. Sein Können bewies der junge Food Spezialist unter anderem im den Haubenlokalen Taubenkobel, dem Romantikhotel Gmachl sowie dem Prielmayerhof in Linz. Gemeinsam mit dem Online- Essensbestellservice mjam.at verrät er Tipps, Tricks und hilfreiche Handgriffe rund ums Styling der beliebten Bestellspeisen.

Food Styling Tipps: Sushi

Food Styling Tipps: Burger

Food Styling Tipps: Pizza

Sushi, besonders ein Mix aus Nigiri, Maki und Sashimi, eignet sich für Food Styling besonders gut, da die „Rohprodukte“ bereits viele Farben mitbringen, mit denen sich Stylisten spielen können. Da Maki & Co. schnell austrocknen, gilt beim Anrichten eine Faustregel: Zügig arbeiten! Dauert es dennoch einmal länger, erzeugt Wasser oder eine Mischung aus Wasser und Öl frischen Glanz. Vor dem Styling sollte Sushi unbedingt kaltgestellt und mit einem feuchten Stück Küchenrolle abgedeckt werden. Zwei der beliebtesten „Accessoires“ zu Sushi – sei es beim Food Styling oder beim Bestellgenuss – sind Wasabi und Soja Sauce. Hier sollte darauf geachtet werden, Wasabi erst kurz vor Schluss zu platzieren und die Soja Sauce gegebenenfalls mit etwas Xanthan zu versetzen, damit sie auf dem Teller bleibt.Zwei Dinge sind essentiell für das Styling von jedem Burger: kräftige Röstfarben und knackige Salate. Je mehr Ausstrahlung das Gericht bereits vor dem Styling hat, desto weniger muss künstlich erzeugt werden. Röstfarben oder auch Grillstreifen können dennoch mit schwarzer Lebensmittelfarbe nachempfunden werden. Ein gleichmäßiger „Brötchen-Teint“ entsteht am besten in der Pfanne mit etwas Öl, zum Fixieren des Brötchens eigenen sich Holzspieße perfekt. Am schönsten wirkt der Salat, wenn er mit etwas Glycerin- oder Xanthan-Wasser besprüht wird – dadurch entstehen Wassertropfen. Marinade oder ein zu heißes Burger Bun sollte vermieden werden, da der Salat sonst zusammenfällt.Pizza, eine heikle Angelegenheit im Food Styling. Die Bräunung des Teiges muss perfekt zum Rot der Tomatensauce passen, der Käse muss geschmolzen aussehen, die Zutaten dürfen aber nicht darin versinken. Im Food Styling werden die Zutaten also separat zur Pizza angerichtet und gegebenenfalls sogar vorab in einer Pfanne angebraten, bis die Optik stimmt. Beim Belag gilt: Weniger ist mehr, eine überfüllte Pizza spricht das Food Stylisten-Auge nicht an!