Achtung: Hausärzte-Streik am Mittwoch in Wien

13.12.2016, 07:00 Uhr

Es wird erwartet, dass 80 Prozent der Ordinationen geschlossen bleiben - Ärztefunkdienst ist verstärkt unterwegs.

WIEN. Am Mittwoch, den 14. Dezember, machen die Hausärzte in Wien, Niederösterreich und Kärnten ernst: Ihre Ordinationen bleiben großteils geschlossen. Der Grund dafür ist eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über Finanzierung und Reformen im Gesundheitsbereich (eine sogenannte 15a-Vereinbarung), die am gleichen Tag im Nationalrat beschlossen werden soll.In der Verordnung wird festgelegt, dass es in Zukunft zu einem Ausbau der Primärversorgungszentren kommen soll. In solchen Zentren arbeiten Hausärztinnen und -ärzte sowie Fachärztinnen und -ärzte, eventuell noch gemeinsam mit anderen Gesundheitsdienstleistern wie Physiotherapeuten, unter einem Dach. Der Vorteil für die Patientinnen und Patienten ist, dass die Öffnungszeiten ausgeweitet sind und sich die Ärzte bei Urlaub und Krankheit gegenseitig vertreten können.

80 Prozent wollen mitmachen

Ärztefunkdienst verstärkt unterwegs

Die Ärztekammer Österreich fürchtet allerdings, dass diese Primärversorungszentren Ärzten und Patienten schaden könnten. Unter anderem wird argumentiert, dass kleinere Gemeinden langfristig auf der Strecke blieben, wenn Zentren nur in größeren Orten errichtet werden. Die Kammer fordert mehr Mitbestimmung in der Diskussion darüber, wie die Primärversorgung in Zukunft aussehen soll. Anstatt der Zentren soll ein "Arbeiten in Netzwerken", ausgehend vom jeweiligen Allgemeinmediziner, forciert werden.Ein weiterer Kritikpunkt der Ärztekammer ist die "Dämpfung" im Anstieg der Gesundheitsausgaben. Die Ausgaben sollen bis 2021 nur noch höchtens 3,2 Prozent im Jahr steigen - der Anstieg würde damit von geplanten 3,6 Prozent 2017 stufenweise gesenkt.Laut einer von der Ärztekammer in Auftrag gegebenen Umfrage unter den Wiener Allgemeinmedizinern wird der Streik weitgehend unterstützt. 70 Prozent halten die Maßnahme demnach für eine sehr gute Idee, 80 Prozent wollen ihre Ordinationen am Mittwoch geschlossen halten.Die Ärztinnen und Ärzte sind am Mittwoch ins Billrothhaus zu einem "Tag der Allgemeinmedizin" geladen. Noch am Vormittag wollen sie sich von dort in einem Protestmarsch zur Innenstadt aufmachen. Ab 14 Uhr wollen die Ärztinnen und Ärzte der Nationalratsdebatte auf der Besuchertribüne des Parlaments beiwohnen.In Wien soll es, geht es nach der Kammer, trotz des Streiks zu keinen Versorgungsengpässen kommen. Wer seinen Hausarzt besuchen muss, kann sich natürlich zunächst einmal telefonisch erkundigen, ob er oder sie am Mittwoch tatsächlich geschlossen hat. Ist das der Fall, kann man sich an eines der von der Gebietskrankenkasse betriebenen Gesundheitszentren wenden. Diese weiten an dem Tag ihre Öffnugszeiten aus. Die allgemeinmedizinischen und internistischen Ambulanzen der vier Gesundheitszentren sind von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Adressen der Zentren und nähere Infos finden sich hier Ebenfalls verstärkt im Einsatz ist der Ärztefunkdienst . Er ist unter der Nummer 141 am Streiktag nicht wie sonst erst abends, sondern den ganzen Tag erreichbar und mit mehreren Wägen im Einsatz.