Das kommt 2017 auf Wien zu

28.12.2016, 05:00 Uhr

Ob Pensionen, Parkgebühren oder Megaevent, die bz hat die wichtigsten Themen zusammengefasst.

Was wäre der Jahresbeginn ohne Neuerungen? Hier die wichtigsten Änderungen und Termine im Überblick.Die Pensionen werden um 0,8% erhöht. Außerdem erhalten alle Pensionisten einmalig 100 Euro. Die Mindestpensionen für diejenigen, die mindestens 30 Jahre gearbeitet haben, wird auf 1.000 Euro erhöht.Ab 1. Jänner wird das Kurzparken um fünf Prozent teurer – also um 10 Cent pro Stunde. Alte Parkscheine können bis Juni 2017 umgetauscht werden. Wer abgeschleppt wird, muss künftig 264 Euro Strafe zahlen – um 22 Euro mehr als bisher. Favoriten bekommt im September das Parkickerl. Über die Einführung wird dann wohl auch in Simmering, Hietzing und Döbling weiter diskutiert werden (müssen).

Das Kindergeld wird flexibler. Ab 1. März gibt es ein Kindergeld-Konto mit variabler Bezugsdauer. Familien können dadurch ganz individuell ihre ideale Kinderbetreuungsgeldvariante erstellen. Die flexible Bezugsdauer für ein Elternteil bewegt sich zwischen 12 und 28 Monate, wenn beide in Karenz gehen 15 bis 35 Monate.Ab Mitte Juni muss man für das Telefonieren und die mobile Internetnutzung innerhalb der EU keine Roaminggebühren mehr bezahlen.Das Grundentgelt für die Entleerung von Müllbehältern wird um 15 Cent teurer, die Abwassergebühr steigt von 1,97 auf 2,04 Euro pro Kubikmeter. Das ist eine Mehrbelastung für einen durchschnittlichen Haushalt von insgesamt 1,46 Euro pro Monat.Nach einjähriger Pause geht der Life Ball am 10. Juni über die Bühne. Das diesjährige Motto: Know your status. Zustätzlich findet am 11. Juni von 15 bis 22 Uhr der Life Ball Junior für alle 13- bis 18-jährigen im Wiener Rathaus statt, um Jugendliche über das Thema HIV/Aids zu informieren.2017 sind Ausweiskontrollen in Trafiken Pflicht. Damit soll sichergestellt werden, dass Tabakwaren ausschließlich an über 16-Jährige verkauft werden.Lebensgefährten sind besser gestellt, auch wenn es kein Testament gibt, sofern es keine gesetzlichen Erben gibt. Apropos Testament, das ist ab 2017 auch dann gültig, wenn es am Computer verfasst wurde.Im April kommt der neue 50-Euro-Schein auf den Markt. Die Banknote soll noch fälschungssicherer sein.Wien wird erstmals Weltmeisterschaften im Beach-Volleyball ausrichten. Das laut Veranstalter Hannes Jagerhofer "spektakulärste Turnier" wird von 28. Juli bis 6. August auf der Wiener Donauinsel stattfinden.