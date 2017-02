Gewinnspiel: Die bz verlost eine Nacht im Hotel Orient

04.02.2017, 10:00 Uhr

Wer seiner Liebsten oder seinem Liebsten etwas ganz Besonderes zum Valentinstag schenken möchte, für den hat die bz das perfekte Geschenk.

Wie wäre es mit einem Betthupferl im berühmten Hotel Orient. 1896 wurde das Hotel am Tiefen Graben in der Inneren Stadt offiziell eröffnet und ist seit je her das nobelste Stundenhotel Wiens. Ob Afrika, 1001 Nacht, Amethyst oder Engerl-Bengerl: jede Suite ist liebevoll mit Jugendstil-Möbeln ausgestattet und bietet für jeden Geschmack das Passende. Auf der Speisekarte stehen diverse Champagnersorten und je nach Saison können Kaviar und Gänseleber bestellt werden.Wer jetzt Lust bekommen hat, seinem Herzblatt eine besonderen Abend zu verbringen, wir verlosen eine ganze Nacht in einer Suite ihrer Wahl inklusive einer Flasche Sekt.