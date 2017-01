Möglicher Terrorverdächtiger in Wien verhaftet

20.01.2017, 22:06 Uhr

Ein 18-Jähriger wurde festgenommen. Die Hinweise, die zu seiner Verhaftung führten, kamen aus dem Ausland.

Innenminister Wolfgang Sobotka hat Freitag Abend in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz bekannt gegeben, dass ein potentieller Anschlag in Wien verhindert wurde.In den letzten Tagen hätten sich die Hinweise verdichtet, dass ein Terroranschlag in Wien geplant sei. Der 18-Jährige Verdächtige wurde seit einigen Tagen observiert und konnte Freitag Abend an seiner Wohnadresse in der Rotenhofgasse in Favoriten von der Spezialeinheit Cobra festgenommen werden. Dank der Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden, betonte Konrad Kogler, Generaldirektor für öffentliche Sicherheit.

"Die Wege, die der Täter in den letzten Jahren genommen hat, und auch das Täterprofil möchte ich heute noch nicht bekannt geben", sagte Innenminister Wolfgang Sobotka, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden. Die Polizei werde weiterhin mit erhöhtem Ausmaße Präsenz zeigen, bis man wieder von einer sicheren Lage ausgehen kann.Vizepräsident Karl Mahrer ersuchte die Bevölkerung um Achtsamkeit, besonders an stark frequentierten Orten. Bei unbeaufsichtigten Gegenständen im öffentlichen Raum, möge man die Polizei verständigen.