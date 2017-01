So wird in Wien das Jahr des Feuerhahns gefeiert

25.01.2017, 17:18 Uhr

Das Chinesische Neujahr wird heuer am 28. Jänner eingeläutet.

WIEN. Das chinesische Neujahrsfest gilt als eines der wichtigsten Feiertage in China, das mit Feuerwerk, Drachen- und Löwentänzen lautstark zelebriert wird. Auch in Wien wird das Jahr des Feuerdrachen gefeiert. Ob im Ballsaal, beim Konzert oder auf der Tanzfläche, die bz hat die besten Events zusammengefasst:Das, Flying Sushi und jede Menge gute Musik gibt es bei der Asian Night am 27. Jänner in der Säulenhalle des Volksgartens (1., Burgring). Ins Jahr des „stolzen Gockels“ kann hier ab 22 Uhr mit Sounds von DJ Luz, DJ Resa, MC Ado und anderen getanzt werden. Einlass ab 18 Jahren, der Dresscode lautet elegant und chic. Für alle die im Jänner geboren sind, kostet der Eintritt nur 3 Euro. Diejenigen, die vor 23 Uhr kommen zahlen 6 Euro und für alle anderen kostet der Eintritt 12 Euro.Alle Infos unter www.asiannight.at

Unter diesem Motto spielen chinesische und österreichische Musiker am 2. Februar um 19.30 Uhr im MuTh (2., Am Augartenspitz 1) Werke aus dem Reich der Mitte und der Musikstadt Wien. Die Besucher erwartet ein buntes und internationales Programm aus Chorgesang, Orchestermusik und Tanz. Der Eintritt ist frei. Reservierungen unter www.muth.at Auf dem Chinesischen Neujahrsball am 4. Februar in den Sofiensälen (3., Marxergasse 17) können Ballgeher das Tanzbein schwingen sowie chinesische Kultur und Kulinarik kennenlernen. Die Karten gibt es im Vorverkauf ab 65 Euro, am Abend der Veranstaltung zahlt man 70 Euro. Alle Infos unter www.chinesischer-neujahrsball.com Im Musikverein (1., Musikvereinsplatz 1) spielt die China Huayun Star Art Groupe am 6. Februar um 19 Uhr ein Neujahrskonzert. Liu Zhen-Yang dirigiert. Kostenpunkt: 25 Euro. Erhältlich unter www.musikverein.at Wer jetzt Lust bekommen hat nach China zu reisen, muss in kein Flugzeug steigen. Denn mit der bz gibt es eine China-Reise quer durch Wien. Inklusive Insidertipps für ein authentisches, chinesisches Frühstück. Hier geht's zum Bericht.