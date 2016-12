Taxifahren zu Silvester: Ein harter Job

31.12.2016, 00:00 Uhr

Betrunkene Fahrgäste und die ganze Nacht Stress: Was nicht attraktiv klingt, macht Josef Walter Spaß.

WIEN. "Viele jüngere Kollegen sind zu Silvester lieber bei der Familie, feiern mit Freunden", sagt Josef Walter. Der 67-Jährige weiß aber aus langjähriger Erfahrung: "Wer zu Silvester Taxi fährt, macht mit Sicherheit ein gutes Geschäft." Erstens sind Taxis Mangelware, zweitens sind die Fahrgäste sehr freigiebig, was das Trinkgeld angeht."Doch abgesehen vom guten Geschäft fahre ich einfach gerne am 31. Dezember", erzählt der Taxler. "Mit den Jahren legt man weniger Wert aufs Feiern, ich möchte auch nicht daheim vor dem Fernseher verkommen, das ist nichts für mich. Beim Taxifahren kommt man unter Leute, das mag ich." Walter beginnt gegen 20 Uhr und fährt dann bis zwei oder drei Uhr früh. "Dann wird man ohnehin müde und sollte aufhören", sagt er.

Kommunikation: schwierig

"Vor drei oder vier Jahren waren meine Frau und ich zu Silvester bei einem Max-Raabe-Konzert in der Stadthalle. Fein gekleidet, ich im Smoking. Den habe ich nach dem Konzert gleich angelassen und bin die ganze Silvesternacht damit Taxi gefahren", lacht er. Ein gutes Gefühl, anders als sonst. "Obwohl die Fahrgäste es nicht wirklich bemerkt haben." Aber das sei natürlich eine Ausnahme gewesen. Eine Extravaganz leistet er sich aber immer: weiße Baumwollhandschuhe. „Die sind mein Markenzeichen. Damit fährt es sich besonders gut.“Josef Walter liebt es, mit seinen Fahrgästen zu reden. Das sei zu Silvester allerdings etwas schwieriger als sonst, weil die meisten Fahrgäste doch etwas eingeschränkt kommunikativ seien: "Das kommt vom Alkohol. Also, beschwipst sind ja die meisten, manche auch schwer betrunken. Da gibt’s nur ein Rezept: Fenster aufmachen!" Das habe bisher immer geklappt und auch Schlimmeres verhindert.In eine richtig unangenehme Situation ist Walter auch noch nie gekommen, allerdings sei es manchmal schwierig, überhaupt herauszubekommen, wohin der Fahrgast fahren möchte: "Auf meine Frage, 'Wohin soll’s denn gehen?' kommt oft ein 'Zu mir nach Hause.' Wo das genau ist, kann man nur erahnen. Das endet dann oft in einer Art Herbergsuche."In Währing und Döbling kennt sich Walter besonders gut aus. "Das ist eine altvertraute Gegend, immerhin habe ich 30 Jahre in Döbling gewohnt", sagt er. "Was ich in Währing und Döbling wirklich gerne mag, sind die Fahrgäste. Die sind hier höflicher und zivilisierter als anderswo", fügt er hinzu. Allerdings gehöre er zum Typus "Schmetterlings-Taxler", im Gegensatz zu den "Brieftauben-Taxlern", die immer an ihren Standort zurückkehren wie in einen Taubenschlag. Die anderen fliegen eben wie Schmetterlinge herum und suchen ihr Glück überall.Auch zu Silvester wird er wieder in ganz Wien unterwegs sein. Und wie lange kann man Walter noch als Taxler in Wien begegnen? "Solange ich fit bin und es mir so viel Spaß macht wie bisher. Man kann an jedem Tag etwas entdecken, das einem an diesem Beruf Freude bereitet."