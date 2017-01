Wir verlosen einen Tanzkurs für die perfekte Ballnacht

01.02.2017, 00:30 Uhr

Crashkurs-Gewinnspiel: Zwei bz-Leser können in der Tanzschule Chris ihre Tanzkenntnisse auf Vordermann bringen.

WIEN. Rechtswalzer, Linkswalzer, Tango oder Rumba: Bei diesen Ausdrücken wird Ihnen gleich Angst und Bang? Auf den perfekten Ballabend wollen Sie aber trotzdem nicht verzichten? Keine Panik! Wir helfen Ihnen!Für all jene, die ihre Tanzkenntnisse vor der großen Ballnacht auffrischen wollen, verlost die bz nämlich einen Crashkurs in der Tanzschule Chris : Zwei Personen können in der Wehlistraße 150 ihre Kenntnisse auf Vordermann bringen, damit am glatten Parkett dann auch nichts schief geht.

Hobbytänzer, Turniertänzer, Meister, Vizemeister und sogar Semifinalisten der Europameisterschaft schwingen dort übrigens das Tanzbein. Chef Chris Lachmuth war früher selbst aktiver Turniertänzer, der zahlreiche internationale Erfolge verbuchen konnte. Später konzentrierte er sich als Tanztrainer und -lehrer, internationaler Wertungsrichter und ehrenamtlicher Bundestrainer mehr auf die "Arbeit im Hintergrund".Der Gewinn beinhaltet drei Abende zu je einer Stunde, in denen die Standardtänze aufgefrischt werden. Außerdem gibt es für die Gewinner exklusiv eine Privatstunde mit Chris Lachmuth persönlich und ein Paar weiße Handschuhe für den Herren. So ausgerüstet kann dann nichts mehr schief gehen!Und so können Sie mitspielen: Einfach mit einem Klick unten mitmachen!