Wo man in Wien das echte China erleben kann

25.01.2017, 16:50 Uhr

Man muss nicht tief in die Tasche greifen, um ferne Länder zu bereisen. Die bz verrät, wie’s geht.

WIEN. Am 28. Jänner feiern die Chinesen ihren wichtigsten Feiertag, das chinesische Neujahrsfest. Die bz wollte wissen, wie Chinesen in Wien ihr Neujahrsfest zelebrieren und wo man das echte China in Wien kennenlernen und erleben darf.Lili Ni-Ebenhoch kommt aus Shanghai und lebt seit mehr als 10 Jahren in Wien. Sie hat der bz verraten, wie man einen Tag China in Wien verbringen kann."Wenn ich Heimweh habe, gönne ich mir im Chinazentrum ein original chinesisches Frühstück", so Ni-Ebenhoch. Und nicht nur sie. Hier genießen Chinesen gern ein spätes Frühstück. Dieses besteht aus You Tiao – Ölstangerln – und Sojabohnenmilch. Die You Tiao sind auch der Grund, warum so viele schon vor 11 Uhr – da wird offiziell aufgesperrt – ins Chinazentrum kommen. Ein echter Geheimtipp, denn sie stehen nicht auf der Speisekarte. Sie schmecken ein bisschen wie Langos und werden traditionell in Sojasauce getunkt. Die Sojabohnenmilch wird wie eine Suppe in chinesischen Schüsseln serviert. Es gibt sie in den Geschmacksrichtungen neutral oder pikant. Letztere wird mit Seetang und Garnelen verfeinert.

Auf einen Blick:

Im Chinazentrum gönnt sich Lili Ni-Ebenhoch gerne ein original chinesisches Frühstück: You Tiao und dazu eine Schüssel SojabohnenmilchWem das nicht reicht, der bestellt Dim Sum dazu. Die Teigtaschen gibt es mit Fleisch-, Fisch- und Gemüsefüllungen. Wer dann noch immer nicht genug hat, sollte sich noch eine Portion Baozis gönnen. Die Bällchen aus Germteig sind mit Schweinefleisch und Gemüse gefüllt.Mit Baozis und Dim Sums wird das Frühstück zum Brunch.Gut gestärkt geht es ins MAK. Die Asien-Abteilung dort zählt zu einer der bedeutendsten Sammlungen von Kunst und Kunstgewerbe aus dem asiatischen Raum und bietet unter anderem einen umfassenden Einblick in die Kunstgeschichte Chinas. Ein auf Seide gemaltes Tempelbild aus der Qing-Dynastie kann man dort genauso bestaunen wie eine Grabfigur aus der Tang-Dynastie und natürlich Porzellan.Lili Ni-Ebenhoch macht ihre Besorgungen gerne im Lili-Markt – und das nicht nur wegen der Namensgleichheit. "Hier bekomme ich die roten Glückskuverts fürs Neujahrsfest." Diese gibt es in unterschiedlichen Größen und mit diversen Glückssprüchen bedruckt. Sie werden am Abend vor dem Neujahrsfest mit Geld gefüllt und verschenkt.Geldgeschenke werden in China immer in roten Kuverts verschenkt. Ob zu Neujahr oder zur Hochzeit, für jede Gelegenheit gibt es das passende Kuvert.Apropos Rot: Diese Farbe steht in China für Glück, Freude und Wohlstand. Und für all jene, die im Jahr des Hahns geboren sind, gilt: Rote Kleidung am Neujahrstag ist Pflicht.Das chinesische Neujahrsfest ist der wichtigste Feiertag in China. Am Abend davor findet ein großes Familienessen statt. Zahlreiche Vor- und Hauptspeisen – aber bitte immer in gerader Zahl – werden serviert. Wichtig: Fisch muss auf den Tisch. Denn das Wort Fisch ist gleichbedeutend mit dem Wort Wohlstand bzw. Überfluss. Also muss Fisch gegessen, aber darf auf gar keinen Fall aufgegessen werden. Wer ein chinesisches Abendessen geben möchte und noch auf der Suche nach dem passenden Geschirr ist, findet im Küchen Markt eine riesige Auswahl an Schüsseln und Stäbchen.Im Küchen Markt in der Kettenbrückengasse bekommt man das passende GeschirrDas Ostwind ist sowohl bei Wienern als auch bei Chinesen für seine Sichuan-Küche beliebt. So auch bei Ni-Ebenhoch: "Hier gibt es eine eigene Speisekarte für Chinesen, da wir doch um einiges schärfer essen." Wer mutig ist, bittet um genau diese Speisekarte, bestellt einfach wahllos eine Nummer – denn chinesisch lesen können ja die Wenigsten – und lässt sich überraschen.6., Linke Wienzeile 44Mo.–So. 11–22 Uhr1., Stubenring 5Di. 10–22 Uhr, Mi.–So. 10–18 UhrTicket: 9,90 Euro4., Rechte Wienzeile 29Mo.–Fr. 8.30–19 Uhr, Sa. 8.30–18 Uhr4., Kettenbrückengasse 22/2Mo.–Fr. 9–19 Uhr, Sa. 8.30–18.30 Uhr7., Lindengasse 24, Mo.–Sa. 11–15 Uhr, 17.30–23 UhrWo das chinesische Neujahr in Wien gefeiert wird, verraten wir ihnen hier.