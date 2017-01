Das sind die Reisetrends 2017

12.01.2017, 17:18 Uhr

Und ewig lockt die Ferne: Ob europäische Stadt, Badeurlaub oder Abenteuertrip: Das sind die Top-Destinationen für das Jahr 2017.

Was gibt es Schöneres, als sich nach dem Urlaub mit dem nächsten Urlaub zu beschäftigen? Reiseexperte Richard Senft von enjoy reisen weiß, welche Länder 2017 eine Reise wert sind.Die Perle des Indischen Ozeans punktet als Gesamtpaket mit guten Flugverbindungen ab Wien. Senft hat die Insel mehr als 30-mal bereist und meint, dass Sri Lanka tatsächlich weit mehr zu bieten habe als traumhaft schöne, kilometerlange, palmengesäumte Naturstrände. Sri Lanka punktet zusätzlich mit einer außergewöhnlichen Vegetation, eindrucksvoller Kultur und einer faszinierenden Tierwelt, wild lebende Elefanten sind hier ebenso keine Seltenheit wie Leoparden. Ob einfaches Gästehaus oder Luxushotel, Sri Lanka bietet jedem Gast die passende Unterbringung.

Zur Person:

Der absolute Geheimtipp von Richard Senft. "Das Land gehört kulturell und geschichtlich gesehen zu den interessantesten Ländern der Erde und auch die Bevölkerung gilt als eines der gastfreundlichsten Völker weltweit."Doch nicht nur die kulturellen Schätze machen den Iran zu einem lohnenswerten Urlaubsziel, auch die einzigartigen Naturlandschaften sind beeindruckend.Ein freundliches und sicheres Land mit mildem Klima und gutem Essen, ideal für einen Urlaub mit der Familie. Senft ist begeistert von den vielen unzähligen Aktivitäten, die speziell für die Kleinsten erdacht wurden. "Es gibt zoologische Gärten, Themen- und Wasserparks und vieles mehr." An den feinen Sandstränden mit ruhigem Wasser und angenehmen Temperaturen können die Kinder nach Herzenslust umhertollen, spielen, baden und Sandburgen bauen. Zum Ausruhen findet man leicht ein ruhiges Hotel, in dem sich alle wohl-#+fühlen.Sindbad der Seefahrer, die Weihrauchstraße und die Heiligen Drei Könige – die spannende und ereignisreiche Vergangenheit Omans ist längst Allgemeinwissen. "Die stolzen Menschen und atemberaubenden Landschaften hinter diesen Legenden sind jedoch noch immer ein gut gehütetes Geheimnis, das zu entdecken sich lohnt", so der Experte. Das Sultanat überrascht mit wild zerklüfteten Hochgebirgen, tiefen Canyons, idyllischen Oasen, weitläufigen Plantagen und faszinierenden Sand- und Kieswüsten. Mit Freundlichkeit, Offenheit und großer innerer Ruhe heißen die Menschen im Land Fremde willkommen. Der Besucher ist hier wirklich noch Gast.Richard SenftEr war 20 Jahre lang geschäftsführender Gesellschafter bei Jumbo Touristik. Seit 2015 ist er Gesellschafter von enjoy reisen und bietet Reisen in die ganze Welt. Alle weiteren Infos unter www.enjoy-reisen.at