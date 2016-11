Adventkalender - gratis übers Internet

24.11.2016, 02:21 Uhr

Wie eine Linzer Pfarre zum Trendsetter wird

Zum mittlerweile 14. Mal bietet die Pfarre Linz –St. Peter auch heuer wieder den „Virtuellen Adventkalender“ an. Bereits bei der erstmaligen Durchführung haben sich ca. 500 Menschen aus aller Welt dafür angemeldet – im Advent 2015 waren es dann bereits knapp 4.450 Personen, welche die täglichen Kalenderblätter per E-Mail empfangen haben. Mit einem Strauß guter Gedanken ist der Advents-Stille-Stress am Bildschirm des Computers um eine unaufdringliche Alternative reicher.Traditionsgemäß beginnt der "Virtuelle Adventkalender" am 1. Adventsonntag, heuer ist das der 27. November 2016, und läuft bis zum Fest des Heiligen Stephanus, dem 26. Dezember 2016. Tradition ist auch bereits, dass Priester Originalbeiträge für den Adventkalender schreiben: Dieses Jahr sind das wieder Pfarrer Franz Zeiger (Linz - St. Peter, Diözese Linz), Pfarrer in Ruhe Christoph F. Dziwisch (Stockelsdorf, Erzbistum Hamburg) und Pfarrer Peter Jansen (Velbert, Erzbistum Köln).Die Anmeldungen werden am Ende der Aktion gelöscht.Darum muss man sich jedes Jahr erneut anmelden.Viel Freude und Segen im Advent 2016.