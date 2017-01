09.01.2017, 13:08 Uhr

Einladung zur Bergkastel Trophy

NAUDERS (jota). Der SK Nauders lädt zum 22. Internationalen Riesenslalom um die Bergkastel Trophy am Sonntag, 15. Jänner 2017 ein. Start ist um 10:00 Uhr.

Auf der perfekt präparierten Rennstrecke bei der Zirmbahn sind Kinder, Schüler, Jugend, Damen und Herren bis AK V startberechtigt.

Meldungen per Mail an: office@sk-nauders.at (Obmann Bernd Folie)

oder FAX: (0043) 05473/87427-11

Nennschluss: Freitag, 13.1.2017, 18.00 Uhr

Nähere INFOS auf: www.sk-nauders.at

