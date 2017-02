Lawinenkurs - SAAC-Camp in der Silvretta Montafon am 04.+ 05. Februar 2017

10.02.2017, 21:55 Uhr

Am Sonntag morgen ging es schon um kurz vor 8 Uhr los auf das Hochjoch in der Silvretta Montafon. Die Gruppe wurde auf 6 Bergführer mit je 9 Teilnehmern aufgeteilt, sodass in den Gruppen gut geübt und Praxiserfahrung gemacht werden konnte. Wir waren im Gelände und haben den durch Wind entstandenen Triebschnee beurteilt und in Kombination mit Exposition und Neigung des Hangs die günstige Abfahrtsroute besprochen. Nach der Mittagspause haben wir ein Schneeprofil gegraben um zu sehen was es für Gleitschnee-Schichten gibt und wie sich Altschnee anfühlt und auswirkt. Zum Schluss gab es dann noch die Übung zum Ernstfall mit Suche des Lawinenpieps mit Sonde und Schaufel und Messung der Dauer. Obwohl es nur eine Übung war und keine Menschen verschüttet waren, kam schon etwas das Chaos und unrationelles Handeln durch. Daran wurde für uns ersichtlich, wie wichtig es ist den Umgang mit dem LVS-Gerät und die Detailsuche inkl. Ausgraben immer wieder zu üben. Es war ein sehr gelungener Tag und vielen Dank an den SAAC und allen Sponsoren.