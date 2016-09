AT

Anlässlich der Sternwallfahrt der Stefanus-Gemeinschaft Tirol am Sonntag, dem 16. Oktober, findet im Kultursaal Serfaus ein Festvortrag von DDr. Paul M. Zulehner statt.

Die Situation der vielen schutzsuchenden Menschen löst Ängste aus. Zu den brennenden Fragen Europas nimmt der Referent Stellung und sieht Wege in breiter politischer und interreligiöser Bildung, einer Kultur der Begegnung, in der Gesinnung und Verantwortung einander befruchten.

Der Vortrag beginnt um 14 Uhr.