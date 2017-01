AT

Im Rahmen der Vortragsreihe "Gesundheit im Zentrum" steht am 9. Februar um 19 Uhr das Thema "Rheuma" im Mittelpunkt.

Alle Interessierten und Betroffenen sind zum Vortrag "Rheuma – Krankheit mit vielen Gesichtern" und der anschließenden Gesprächsrunde ein.



Referenten: Dr. Günther Zangerl (KH Zams) und DGKP Elisabeth Kleinheinz (St. Vinzenz Bildungszentrum), die jeweils aus Sicht der Medizin und der Pflege zur Thematik informieren.



Veranstaltungsort: St. Vinzenz Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in Zams (Nikolaus-Tolentin-Schuler-Weg 2).



Der Eintritt ist frei.



Anmeldung: Tel. 05442-600-1235 oder per Mail: biz@krankenhaus-zams.at oder direkt auf der Homepage www.khzams.at (unter Veranstaltungen).