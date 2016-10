9. Watter Turnier in Kappl

AT

, Dorf , 6555 Kappl AT

Hellis Einkehr , Dorf , 6555 Kappl AT

Kappl: Hellis Einkehr |

KAPPL. Am Samstag, 15.10.2016 findet ab 17:00 Uhr das 9. Watter-Turnier in "Hellis Einkehr Kappl" statt. Das gesamte Losgeld wird an die acht besten Paare ausbezahlt.

Insgesamt gibt es 128 – 1 Los kostet € 20. Verkauf unter: Tel. 0664/73544953.