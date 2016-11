Adventsingen in Bruggen – 11. Dezember

LANDECK/BRUGGEN. Das Bruggner Adventsingen "Kindl bring uns die Liab" findet am 11.12.2016 um 17:00 Uhr in der Bruggner Pfarrkirche St. Josef statt.

Mitwirkende: Bruggner Viergesang, Singkreis Stanz, An Toal Schmalzler, Mechthild Thalhammer (Querflöte), Dr. Martin Kössler (Orgel), Alfred Krismer (Texte).