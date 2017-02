Bischof erbeten

13.02.2017, 19:05 Uhr

Gebet

Gott, unser Vater,wir danken dir für alle Menschen, die mit ihren Gaben und Fähigkeiten dich bezeugen und deiner Kirche in der Welt ein Gesicht geben.Wir bitten dich:Berufe für die Kirche von Innsbruck einen neuen Bischof,der deine frohe Botschaft verkündet,der deine Liebe in Wort und Tat bezeugt,der uns stärkt im Glauben,der mit und für uns betet,der uns eint im Leib Christi,der mit uns als Volk Gottes unterwegs ist,der unsere Diözese wie ein guter Hirtenach deinem Willen leitet.Darum bitten wir dich, auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria,ihres Bräutigams und des Landespatrons von Tirol des heiligen Josephs,des heiligen Petrus Canisiusund aller Heiligen unserer Diözese,durch Jesus Christus, unseren Herrn,der mit dir und dem Heiligen Geistlebt und herrscht in Ewigkeit.Amen.