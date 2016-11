Brigitte Baumgartner stellt in der Kimm eini Galerie aus

22.11.2016, 17:17 Uhr

In der Laudatio von Monika Rotter, beschrieb sie das Malen als Hingabe am Prozess und betonte: "Kunst öffnet. Kunst verbindet.""Danke an alle die mich unterstützt haben – besonders mein Mann. Malen ist einfach meine Leidenschaft. Ich wünsche allen einen schönen und kreativen Abend", so die Künstlerin Brigitte Baumgartner bei der Vernissage, zu der sie auch Kulturreferent Jakob Egg begrüßen konnte.