"Die Piefke Saga" startet in See

SEE. Jetzt ist es endlich soweit. Nach wochenlangen Proben und vielen Bastelstunden steht die „Piefke Saga“ in See vor der Premiere. 25 Jahre nach dem gleichnamigen Fernsehfilm von Felix Mitterer präsentiert die HeimatBühne-See dieses Stück im Trisanna-Saal-See. Dabei werden Ausschnitte aus den ersten drei TV-Teilen aufgeführt und auf satirische Weise das Verhältnis zwischen Deutschen und Österreichern beleuchtet. Hauptfiguren sind die Berliner Unternehmerfamilie Sattmann und das kleine fiktive Tiroler Dorf „Lahnenberg“.

Gespielt wird mit 19 Darstellern wöchentlich von Weihnachten 2016 bis Ostern 2017. Karten zu 9 Euro kann man ab sofort beim TVB See unter Tel. 050 990 400 reservieren. Der Gemeindesaal selbst wurde im vorderen Bereich mit Tischen und Sitzplätzen, im hinteren Bereich mit zwei Tribünen (Stuhlreihen) sowie einer Beschallungsanlage vorbereitet. Damit kann man im kompletten Saal sehr gut sehen und hören.Es gibt natürlich auch wieder Geschenkgutscheine im TVB See.Premiere: Donnerstag, 29.12.2016, 20:30 Uhr im Trisanna-Saal-See (Gemeindezentrum). Unter allen Besuchern wird in Zusammenarbeit mit den beiden Landecker TUI-Büros eine Reise für zwei Personen nach Berlin (Wert € 600) verlost.Alle Infos unter www.HeimatBuehne-See.at