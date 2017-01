Am kommenden Sonntag - nach Dreikönig - feiert die Kirche das Fest der Taufe des Herrn. Sie schließt damit die Weihnachtszeit ab und beginnt den Jahreskreis.

Das Fest wurde vor der Liturgiereform 1970 an Erscheinung des Herrn (6. Januar) begangen, an dem drei biblischen Festgeheimnissen gedacht wurde: der Anbetung der Weisen (vgl. Mt 2, 1-12), der Hochzeit zu Kana (vgl. Joh 2,1,12) und der Taufe des Herrn (vgl. Mt 3,13-17).

Das Fest "Taufe des Herrn" erinnert an die Taufe Jesu durch Johannes den Täufer im Jordan (Mk 1,9-11; Mt 3,13-17; Lk 3,21-22; 1 Joh 5,1-9). An ihr offenbarte sich der Heilige Geist, indem er einer Taube gleich, auf Christus herabkam. Dabei erscholl die Stimme des Vaters, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe.

So wird an diesem Sonntag besonders der eigenen Taufe gedacht, die uns den Wert und die Würde des einzelnen Menschen betont und uns in die geschwisterliche Gotteskindschaft mit Jesus erhebt.

Herzliche Einladung

Im Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern in Zams

feiert man das Fest der Taufe des Herrn

am Sonntag, den 8. Jänner 2016

um 7:30 Uhr Festamt mit integrierter Laudes

um 17:30 Uhr Vesper vom Fest Taufe des Herrn.

Zur Mitfeier und zum Mitbeten herzlich willkommen.

Zams,

Klostergasse 10

(Eingang zur Mutterhauskirche über die Pforte)