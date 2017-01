Die Welt fair ändern – aber wie?

Wir mischen uns ein

LANDECK. Ein Theaterstück, das nach Zusammenhängen fragt, wird am Donnerstag, 12.1.2017, 19.30 Uhr im Bildungshaus Alter Widum (Landeck, Schulhausplatz 7) gezeigt.Ein Forumtheaterstück auf der Suche nach einem guten Leben für alle.Wie? Kann das gelingen? Wie können wir uns in unserem Alltag für globale Gerechtigkeit einsetzen? Wie können wir politische und wirtschaftliche Strukturen verändern und dabei denen helfen, die uns am meisten brauchen? Und wo braucht es uns wirklich?Eine Gruppe von engagierten Menschen hat sich auf die gemeinsame Suche nach den großen globalen Fragen gemacht um herauszufinden, was für uns in Tirol Verantwortung heißt und wie wir diese Verantwortung nachhaltig wahrnehmen können.

Forumtheater ist eine interaktive Theaterform, in der die SchauspielerInnen und das Publikum versuchen, Antworten auf gemeinsame Herausforderungen zu finden und deren Alltagstauglichkeit ausprobieren. Der Abend begegnet uns auf heitere Weise mit brennenden Fragen, um zu verändern was ist.Projektleitung: Petra Unterberger.Künstlerische Leitung: Armin Staffler.Eine Initiative der KFB und spectAct.