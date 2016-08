Film "Betteln. Menschen. Rechte" in der Stadtbücherei Landeck

LANDECK. Die Stadtbücherei Landeck lädt zur Filmvorführung "Betteln. Menschen. Rechte" und einer Diskussion am Mittwoch, 21. September, 19:30 Uhr herzlich ein.Einführende Worte: Kulturreferent Mag. Jakob Egg.Der Film „Betteln. Menschen. Rechte“ (AT 2015, OmU, 21 Min., Regie: Monika K. Zanolin) der Initiative Minderheiten Tirol gibt einen Einblick in Lebensbedingungen, Sichtweisen und Perspektiven bettelnder Menschen – ein Film, der jenen Menschen eine Stimme gibt, die selten gehört werden und so gut wie nie in der politisch-medialen Öffentlichkeit zu Wort kommen.Im Anschluss an die Filmvorführung findet ein Gespräch mit Lisa Gensluckner (Initiative Minderheiten) und Elisabeth Hussl (Bettellobby Tirol) statt.

Weitere Infos: http://minorities.at/filmpremiere-mit-diskussion/ Die Ausstellung „Menschen aus anderen Kulturen“ von Josch H. Pfisterer kann an diesem Abend noch besichtigt werden.