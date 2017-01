Filmvorführung "Kinders" im Alten Kino

LANDECK. Am Montag, 16. Jänner wird der Film "Kinders" von den Riahi Brothers im Alten Kino in Landeck gezeigt – 1. Vorstellung um 17:00 Uhr, 2. Vorstellung um 19:30 Uhr. Die beiden Regisseure werden anwesend sein und sich den Fragen der Besucher stellen. Eintritt: € 5. kinders.docs.at "Kinders" ist ein berührender Film über verborgene Potentiale, Kreativität, Integration, die Macht der Musik und die mögliche Zukunft unserer Gesellschaft. Eine musikalische Welt, die offener und reicher ist als jene, aus der die Kinder stammen, in der sie lernen sich selbst zu vertrauen.Anhand des Musikförderprojektes (superar) erfahren wir im Langzeitprojekt von Arash und Arman T. Riahi, was in unseren Kindern wirklich vorgeht – ihre Sorgen, Freuden und Wünsche für ihr Leben. Ein erwachsener Film über Kinder – emphatisch, schonungslos, inspirierend…