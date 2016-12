Gratuliere dem Papst - Franziskus wird 80

16.12.2016, 18:34 Uhr

Als Jorge Mario Bergoglio SJ vor über drei Jahren zum Papst gewählt wurde, da war ich zunächst erschrocken als er - mit einiger Verspätung - auf den Segensbalkon des Petersdoms trat. Wieder so ein Alter, dachte ich bei mir. Gerade hatten wir die Jahre der bemühten Hilflosigkeit des Denkerpapstes Benedikt XVI. hinter uns gebracht, der - Gott sei Dank - den Mut zum Rücktritt bewiesen hatte und nun schon wieder ein betagter Herr aus dem Kardinalskollegium. Da hatte ich noch keine Ahnung von der inneren Beweglichkeit und Bewegtheit des päpstlichen Herzens.Als dieser Mann, den die Kirchenmänner "vom Ende der Erde" für dieses Amt gewählt hatten, sich vor dem Volk auf dem Petersplatz verneigte und um den Segen und das Gebet des Volkes bat, da wusste ich, dass ein anderer Wind in Rom wehen würde als in den vielen Jahren zuvor. Bei seiner Einführung ins Amt legte der neue katholische Oberhirte keinen Wert auf Sicherheit ("Meine Herren, ich bin 77, da muss man vor dem Tod keine Angst mehr haben!"). Er ließ das Papamobil mehrfach anhalten, um den Menschen auf Augenhöhe, tastend und streichelnd zu begegnen.Das beigefügte Bild hat sich mir eingebrannt - mit den Tränen der Rührung und der Mahnung, dem Leben zu dienen bis zum letzten Atemzug. Papst Franziskus ist spontan und unkonventionell. Aber er weiß genau, was er will. Dass es seine Umgebung nicht immer weiß, das macht das Amt ganz neu interessant und jeden Tag spannend.Als Priester danke ich Gott für unseren Papst, für seine Weisheit und Herzlichkeit, für seine Bescheidenheit und Menschenfreundlichkeit, für seine Welt-Zugewandtheit und sein Herz für die Armen. Gern bete ich für ihn - nicht nur in der Heiligen Messe und im Stundengebet, sondern auch so zwischendurch.Ad multos annos, Papa Franciscus!