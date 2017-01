Lesung mit Dietmar Wachter "Kunst trifft Wort"

Einladung zur Lesung

„Kunst trifft Wort“

Donnerstag, 9. Februar 2017 | 19.00 Uhr

Raiffeisenbank St. Anton am Arlberg

Im Rahmen der Ausstellung „Eine Zeit Leben“ vonLisa Krabichler und Peppi Spiss wird Dietmar Wachteraus allen seinen fünf Kriminalromanen erzählen undlesen, dazwischen wird Ivana Vlahusic am Pianomusikalisch unterhalten.

Dietmar Wachter, geboren am 3. Mai 1962 in Zams,zählt zu den wenigen Autoren, die sich der Kategorie„Tiroler Krimi“ widmen. Er ist Kriminalbeamter beider Polizeiinspektion Landeck und dort auch für dieTatortarbeit und Spurensicherung zuständig.Wenn er gerade nichts zu ermitteln oder zu schreibenhat, findet man ihn beim Hören klassischer Musik,Fischen, Pilze sammeln oder Holz hacken.Er schrieb Kurzgeschichten für „Die Presse“ und warmit seiner jungen Musikerin Ivana Vlahusic Gast beiKrimiabenden in Tirol, Vorarlberg, Niederösterreich,Wien und Südtirol.