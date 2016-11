Landeck : AULA des Gymnasiums |

LANDECK. Am 06. Jänner 2017 findet das Neujahrskonzert der Saxhotline in der Aula des BRG-Landeck statt. Beginn 19.00 Uhr.

Kartenvorverkauf in der Volksbank Tirol sowie in allen Filialen des Bezirkes Landeck.