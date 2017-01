Post zum Sonntag

27.01.2017, 18:50 Uhr

Jesus sprach: Wohl denen, die barmherzig sind, sie werden Erbarmen finden........rmherzigkeit........Gott spricht zum Menschen: „Sag mir, du,wer ist dein Nächster? Wer gehört dazu?“Des Menschen Antwort kommt im Nu:Ach, die Onkeln und Tanten und alle BekanntenDie Nichten und Neffen, die sich hier treffen,natürlich auch ich und Du gehören dazu,denn wir halten zusammen in deinem Namen , Amen!Aber laß mich in Ruh mit all den andern,die nur zum Spaß über die Meere wandernund jene, die darben in fernen Ländern,solln sich bescheiden und etwas ändern.Wir brauchen selber unser Geld,was geht uns an die fremde Welt!Und Gott hört zu und sagt nicht viel,Wo Arme sind dort ist sein Ziel.In allen Ländern fern und nah,ist er den tapfern Helfern nah,die ihre Lebenszeit verschenkenund nicht nur an sich selber denken……E.O.