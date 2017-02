Post zum Sonntag

10.02.2017, 15:05 Uhr

Es geht um die Liebe auf dieser Welt -doch meistens geht es um Ruhm und Geld:man will sein Vergnügen in vollen Zügengenießen, und haben, was allen gefällt.Aber-es geht um die Liebe, um gute Worte,um Hören und Sehen am rechten Orte,um Helfen und Raten am rechten Platz-das ist unsres Lebens größter Schatz.-Den anderen achten, den Nächsten erfreunmacht froh und zufrieden, du wirst‘s nicht bereun.Unser Herz will lieben, nicht hart sein und roh,so ist es erschaffen, so ist es erdacht,es lebt von der Liebe, so ist es gemacht........E.O.........Wir müssen das Gute tun, um das Böse meiden zu können.(Schott)