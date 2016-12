RTL II Après-Ski-Hits zu Gast in St. Anton am Arlberg

ST. ANTON. Am Samstag, 10. Dezember 2016, heißt der MooserWirt in St. Anton am Arlberg wieder das Who is Who der Schlagerszene willkommen. Bei der Aufzeichnung der RTL II Après-Ski-Hits sind neben zahlreichen Musik-Stars heuer einige der Schauspieler der beliebten Vorabend-Soap „Berlin – Tag & Nacht“ mit dabei.Ab 14.00 Uhr wird auf der Terrasse des MooserWirts gefeiert. Mit dabei sein kann jeder, denn der Eintritt beim großen Schaulaufen der Stars aus der Unterhaltungsmusik ist für alle Besucher kostenlos. Begehrte Plätze werden ganz nach dem Motto „wer zuerst kommt, malt zuerst“ vergeben. Ab 16.30 Uhr geht die Party dann so richtig los, wenn sich Schlagergrößen wie DJ Ötzi, Peter Wackel, Nick Howard, Kerstin Ott, Willi Herren, die Hot Banditoz, die Powerkryner, Graham Candy, Feuerherz, Die Alpenraudis, Buddy und viele mehr ein Stelldichein geben. Durch den Abend führt Moderatorin Steffi Brungs, bekannt von den täglichen „News“ auf RTL II.

Stargäste aus "Berlin – Tag & Nacht"

Ausstrahlung auf RTL II

Bei der Show mit dabei sein werden auch Stars der RTL II Serie „Berlin – Tag & Nacht“. Schlagerfan Ole und sein Kumpel lassen sich dieses Event auf keinen Fall entgehen und feiern gemeinsam mit den Fans vor Ort. Sie sollen die Gäste zusätzlich in Feierlaune versetzen.Für die Aufzeichnung erwartet der MooserWirt wieder zahlreiche Besucher, die für beste Stimmung und einen unvergesslichen Abend sorgen. Teile des Filmmaterials werden auch in der Silvestersendung von RTL II zu sehen sein.