St. Anton Winter-Opening: Michael Patrick Kelly vertritt erkrankten Gregor Meyle

02.12.2016, 14:54 Uhr

Der als Special Guest zum Stanton Ski Opening am 3. Dezember eingeladene Gregor Meyle musste aufgrund einer Kehlkopfentzündung seinen Auftritt kurzfristig absagen. Mit Michael Patrick Kelly gelang es den Verantwortlichen rasch eine bekannte Nach-Besetzung zu finden, der nun zusammen mit Rea Garvey und Lions Head das Opening beehrt.

ST. ANTON. Gregor Meyle kann beim Stanton Ski Open leider nicht auf der Bühne stehen. Meyle liegt mit einer Kehlkopfentzündung im Krankenhaus. An singen ist nicht zu denken. Auf seiner Website schreibt der sympathische Musiker dazu: „In neun Jahren ist mir das noch nicht passiert. Ich muss leider krankheitsbedingt die drei Konzerte in Zürich Dillingen und die Show in St. Anton absagen.“ Er verspricht diese aber nachzuholen. „Das tut uns natürlich sehr Leid und wir wünschen Gregor Meyle auf diesem Weg gute Besserung“, bedauert Martin Ebster, Geschäftsführer des Tourismusverbandes St. Anton am Arlberg, den Ausfall.

Ehemaliger Mädchen-Schwarm springt ein

Programm Opening Konzert

Anstelle von Meyle springt Michael Patrick Kelly spontan ein und wird den Fans in St. Anton am Arlberg ordentlich einheizen. Bekannt wurde er vor allem als drittjüngstes Mitglied der mit mehreren Musikpreisen ausgezeichneten Pop- und Folkband „The Kelly Family“, die ab Mitte der 1990er Jahre mit mehr als 20 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Interpreten in Europa gehörte. Seit 2003 ist Michael Patrick Kelly ausschließlich als Solokünstler tätig. 2015 stieg sein Album „HUMAN“ auf Platz 3 in den deutschen Albumcharts ein. 2017 wird er ein neues Album veröffentlichen, bei der vierten Staffel von „Sing meinen Song“ (VOX) mitwirken und im Sommer und Herbst international auf Tournee gehen.Samstag, 3.12.201617.00 Uhr Einlass18.00 Uhr „Lions Head"19.15 Uhr „Michael Patrick Kelly”21.00 Uhr „Rea Garvey“ab 22.30 After-Show Party