Theatergruppe Ladis lädt zu "Der Nächste bitte"

LADIS. Pünktlich zum Jahreswechsel präsentiert die Theatergruppe Ladis ihr neues Theaterstück für die Wintersaison 2016/2017 mit dem Titel "Der Nächste bitte". Es handelt sich dabei um ein Lustspiel in drei Akten von Monika Wörgötter, welches bis voraussichtlich 27. März 2017 jeden Montag-Abend um 20.30 Uhr im Kultur- und Veranstaltungszentrum in Ladis aufgeführt wird. Platzreservierungen bei Obmann Meinrad Senn telefonisch unter Tel. 0699/10826856. Die Theatergruppe Ladis freut sich auf zahlreiche Besucher!Premiere: 02. Jänner 2017.

Zum Inhalt

Dr. Frank Kaloja ist Dorfarzt und will unbedingt beim Ärztekongresses teilnehmen, da er dort eine charmante Kollegin (HNO-Ärztin) trifft. Leider hat das Ärzteforum seiner Praxis für dieses Wochenende den Notdienst aufgehalst. Da kommt Dr. Kaloja eine blendende Idee. Er schlägt vor, seinen Zwillingsbruder, zurzeit arbeitsloser Künstler, für dieses Wochenende in die Praxis zu setzen, da es ja ohnehin nur ein „Notdienst“ ist. Florian, beider Neffe, würde sich dieses Wochenende in der Praxis um alles kümmern. Der Zwillingsbruder verspricht zu kommen, ohne zu ahnen, was da auf ihn zukommt. Und gerade an diesem Wochenende ist in der Praxis die Hölle los!