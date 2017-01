Tierarzt aus Berufung - Pfund neuer Ehrenbürger

07.01.2017, 10:37 Uhr

Bgm. Helmut Ladner dankte in seiner Laudatio dem Tierarzt. "Du kennst jedes Tier und kannst sie seinem Eigentümer zuordnen, das zeigt deine Liebe zum Vieh und zu den Menschen", betonte Ladner. "Ehre, wem Ehre gebührt!"1991 erhielt Pfund bereits das Ehrenzeichen der Gemeinde, 1998 wurde er mit dem Berufstitel Veterinärrat ausgezeichnet und 2005 wurde ihm die Verdienstmedaille des Landes Tirols verliehen.Dank gilt auch seiner Frau Erna, die ihm immer zur Seite steht, Telefondienst versah oder sich um die gesamte Buchhaltung kümmert.Auf Initiative der Bauern mit Ortsbauernobmann Emil Zangerle beschloss die Gemeinde Kappl einstimmig Ludwig Pfund zum Ehrenbürger zu ernennen."Nicht nur Beruf, sondern Berufung", so bezeichnete Bauernbundobmann und LH-Stv. Josef Geisler die Leidenschaft von Pfund, der auch an Sonn- und Feiertagen rund um die Uhr für jeden erreichbar ist. Geehrt, geschätzt und geachtet hat Pfund mit seiner großen Erfahrung, seiner ruhigen, immer freundlichen und vor allem menschlichen Art wesentlich dazu beigetragen, dass viele Stalltüren nicht zugegangen sind."Ich mach´s halt gern", dankte der bescheiden gebliebene Jubilar, der am 7. Jänner seinen 70. Geburtstag feiert.Kritisch sieht Pfund die Ausbildung der Tierärzte und fordert mehr Praktiker. "Wir brauchen keine Manager, wie sie momentan in Wien ausgebildet werden, wir brauchen Nutztierpraktiker, die vor Ort zupacken können" und stößt damit auf offene Ohren.Unter den zahlreichen Gratulanten waren neben seiner Familie ua Landtagsvizepräsident und Bgm. Toni Mattle, Bürger- und Vizebürgermeister vom Paznaun und Stanzertal Werner Kurz, Anton Mallaun, Harald Sieß, Roland Wechner, Emil Zangerl, Hermann Huber, Michael Zangerl, Patrick Wolf oder viele Bauernvertreter.Als leidenschaftlichem Jäger wurden Pfund die Abschüsse von zwei Einser-Hirschen, einem Gamsbock und zwei Murmeltieren sowie 3 fm Zirbenholz zum Schnitzen spendiert.Die positive Botschaft für die vielen Gratulanten: "Ich mach schon noch weiter!"

NACHGESCHENKTWas Tierarzt Ludwig Pfund leistet, ist schwer in Worte zu fassen. Sein Beruf ist Leidenschaft, Passion, Berufung. Am Tag der Ehrung war er sogar bis knapp vor dem Festakt im Dienst. Im gesamten Paznaun und Stanzertal wird er geschätzt und geachtet, sein feines Wesen, sein fachliches Können, seine absolute Verlässlichkeit. Ludwig Pfund ist zurecht neuer Ehrenbürger!