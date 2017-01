Weihnachtsgewinnspiel Landeck-Zams große Schlussverlosung

06.01.2017, 16:31 Uhr

Alle Sachpreis verlost

LANDECK (hp) Am Donnerstag den 5.Jänner 2017 wurde die große Schlussverlosung des Weihnachtsgewinnspieles der Leistungsgemeinschaft im alten Kino durchgeführt.Neben den zwanzigtausend euro an Sofortgewinnen in den Rubbellosen wurden an diesem Abend noch weiter 129 Sachpreis im Gesamtwert von ca. zwöfttausend Euro verlost. Als Moderator fungierte Gabriel Castaneda, der bereits schon öfter in Diensten Der LG Landeck stand und die Ziehung mit viel guter Laune und Humor moderierte.Glücksengerl Elena und Obmann Martin Winkler attestierten und Neo Obmann Mathias Weinseisen übernahm die Schreibarbeiten, während der Organisator Peter Hergel die Bar schmiss und Mathias Schauer die Rolle des Licht -und Tontechnikers übernahm.Obmann Martin Winkler bedankte sich mehrmals bei den Kunden des Talkessel und betonte die Wichtigkeit des regionalen Einkaufs, dieser sichert nahe gelegne Arbeitsplätze und Wohlstand in der Region.Ein herzlicher Dank gebührt auch allen Firmen die Sachpreise zur Verfügung gestellt haben und damit maßgeblich für ein tolles Weihnachtsgewinnspiel 2016 beigetragen haben.Aus ca 250.000 abgegebenen Losen wurden folgende Gewinner gezogen:Die Hauptpreise haben gewonnen: Johann Schüler, Zams Bosch Teilegutschein von D&N im Wert von 1.200 Euro, Reisegutscheine von der LG Landeck beim TUI Reisecenter im Wert von 1.000 Euro, Waltraud Statt, Landeck. Elena Zangerle aus Landeck, sowie Fam. Katherine aus Prutz haben jeweils Reisegutscheine im Wert von 700 Euro gewonnen, Belinda Wille aus Grins und Magdalena Schalber aus Fiss gewinnen jeweils einen Reisegutschein im Wert von 500 Euro. Heidi Salner aus Reid gewinnt eine Tissot Uhr im Wert von 580 Euro von Uhren Winkler, Birgit Rangger aus Grins eine Seiko von Schieferer im Wert von 549 Euro. Das Kärger Reinigungsgerät von Der Grissemann im Wert von 449 Euro gewinnt Herbert Kuntner aus Pians. Den Lackiergutschein im Wert von 300 Euro gewinnt Familie Huber aus Zams. Die weitern Sachpreise finden sie auf landeck-zaus.com auf Facebook und auf dieser Plattform.Die Gewinner der Sachpreise bekommen in den nächsten Tagen ihren Gutschein per Post zugesandt und können dann den Gewinn bei der jeweiligen Spendenfirma einlösen.Untenstehend noch alle Gewinner alphabetisch geordnet.

Ulrich Ahlborn Landeck RBO -Mini fahren 1 Woche + 100 € SpirtgeldAlbert Aloys Pians Gutschein Schrofenstein 20,- EuroFranz Bacher Zams Maass PowerbankMario Berger Landeck Gutschein Paradies für Haare 23,50Margott Bernhard Spiss Probst Koffer € 90,-Simone Böge Wiedmann Gutschein Kuchen 45,-Katia Bormolini Livignio Gutschein Paradies für Haare 23,50Ruth Brenner Eyrs Gutschein Hotel Schrofenstein10,-Gabi Carpentari Landeck Gutschein Hotel Schrofenstein10,-Anna Costantin Landeck Weinparty 120,- WinWinElisa Ehart Strengen Prantauer Waren & EntsorgungsgutscheinElisa Ehart Strengen 100 Rundschau BlöckeNicole Erhart Rietz Falch FahrzeugaufbereitungAnnemarie Ettlmaier Landeck Akku Bohrschrauber Sparkasse ImstRegina Folie St. Valentin S oliver 15 EuroMaria Karin Friedl Fließ Gutschein Mags Werbetechnik 100,-Thomas Gabl Schönwies Eni Wash Card 30,-Bernadette Gaugg Pettneu Maass PowerbankAndrea Geiger Fiss Ladner Gutschein 50,-Katharina Geiger Fiss Gutschein Hotel Enzian 5x 6,90 Abo EssenDaniela Geiser Plaus BZ Gutschein Mags Werbetechnik 100,-Bruno Greiter Fliess Solarium Gutschein Enzian 5x 3,50 EuroDaniela Greschke Scuol CH Venet Bergbahnen Gutschein 99,-Bianca Gutweniger Tösens Gutschen Posch Anita 88,-Annette Hafele Kaunerberg Wiedmann Gutschein Kuchen 45,-Andrea Haslacher Serfaus C&A Gutschein 10,-Andreas Haslacher Landeck Gutschein Hotel Schrofenstein10,-Johanna Hauser Gutschein Hotel Schrofenstein10,-Johann Hechenberger Landeck Maass PowerbankCarl Hochstöger Tarrenz Feucht Gutschein 25,-Reinhard Hofer Zams Hannes Plangger GutscheinStefan Hörschläger St.Anton am A. Feucht Gutschein 25,-Ernst Huber Kappl C&A Gutschein 10,-Christl Huber Pians Gutschein Paradies für Haare 23,50Frank Hubert Zams C&A Gutschein 10,-Barbara Hueber Zams Falch LackiergutscheinThomas Huter Prutz Gutschein Hotel Enzian 5x 10,-Christine Jehle Kappl Feucht Gutschein 25,-Karoline Jehle Kappl Gutschein Hedwig 100,-Gerhard Jeibert Umhausen Gutschein Paradies für Haare 23,50Peter Jenewein Landeck C&A Gutschein 10,-Kathrein Prutz Reisegutschein 700,-Karin Kierdorf Unterwasser Feucht Gutschein 25,-Andrea Kirschner Ried Gutschein Schrofenstein 20,- EuroIan Lewis Kithiy Rum GutscheinPosch Anita 42,-Bettina Kohlter Zams Gutschein Schrofenstein 20,- EuroMitena Kojic Landeck Ladner Gutschein 50,-Margit Köll Strengen Maass PowerbankChristiana Köll Zams Ladner Gutschein 50,-Christian Kopp Landeck C&A Gutschein 10,-Martina Kopp Landeck Wiedmann Gutschein Kuchen 45,-Bernadette Kössler Landeck Wiedmann Gutschein Kuchen 45,-Clemens Kössler Stanz Eni Wash Card 30,-Gertraud Krabacher Pfunds Gutschein Paradies für Haare 23,50Ramona Krem Feucht Gutschein 25,-Moritz Kröpfl Landeck Optik Weinseisen Gutschein 250,-Gerhard Kubin Landeck C&A Gutschein 10,-Gabi Kueringer Tösens C&A Gutschein 10,-Herbert Kuntner Pians Thomas Walser KärcherRobert Ladner Flirsch LG Gutschein 2getmore KG 100,-Herta Landerer Zams Venet Bergbahnen Gutschein 99,-Manuela Lechleitner Landeck Wiedmann Gutschein Kuchen 45,-Jochen Lenhart Ried Gutschein Paradies für Haare 23,50Astrid Mader Landeck Gutschein Hotel Schrofenstein10,-Barbara Mallaun Zams S oliver 15 EuroBernard Mallinder Fiss C&A Gutschein 10,-Brunhilde Matt Strengen C&A Gutschein 10,-Laura Melmer Schönwies Gutschein Paradies für Haare 23,50Sabrina Neururer Kaunerberg Maass PowerbankMarlies Neururer Kaunerberg Lackiergutschein 100,- Auto HaidGabriel Neururer Fiss Gutschein Hotel Enzian 5x 7,90 Abo EssenRosa Nigg Grins C&A Gutschein 10,-Romana Nöbl Landeck Feucht Gutschein 25,-Christa Ostoverschwigg Landeck Wiedmann Gutschein Kuchen 45,-Heidi Padöller Nauders Gutschein Hotel Schrofenstein10,-Florian Patsch Landeck Wiedmann Gutschein Kuchen 45,-Lydia Pfefferle Wenns Gutschein Time by Winkler 50,-Gertrud Ploner Tösens C&A Gutschein 10,-Anita Pradl Karrösten C&A Gutschein 10,-Ramona Priessnegger Strengen S oliver 15 EuroEva Raich Landeck Gutschein Time by Winkler 50,-Birgit Rangger Grins Schieferer Seiko UhrHedwig Regensburger Pfunds C&A Gutschein 10,-Mats Rensen Tösens Eni Wash Card 30,-Gabi Rockenbauer Landeck Feucht Gutschein 25,-Andrea Ruepp Prad am Stilfserjoch Prantauer Waren & EntsorgungsgutscheinPaula Sabino Landeck Feucht Gutschein 25,-Paula Sabino Landeck C&A Gutschein 10,-Heidi Salner Ried Winker Tissot UhrBianca Schaffenrath Pfunds Posch Anita TascheMagdalena Schalber Fiss Reisegutschein 500,-Hansjörg Scheiber Rietz S oliver 15 EuroAndrea Schirgi Fiss Harrer 4 Teiliges ReisekoffersetChristina Schranz Zams Gutschein Paradies für Haare 23,50Hannelore Schrott Landeck Eni Wash Card 30,-Johann Schuler Zams Nicolusi Wolfgang TeilegutscheinNadine Schwarz Karrösten Wiedmann Gutschein Kuchen 45,-Wolfgang Schwindsackl Landeck Eni Wash Card 30,-Christina Senn Fiss C&A Gutschein 10,-Vroni Siegele Landeck Ski Genuss Gutschein 99,- EuroWaltraud Staggl Landeck Reisegutschein 1.000,-Katharina Stubenböck Landeck C&A Gutschein 10,-Máté Szüggi Landeck Probst Koffer 60,-Carmen Thönig Landeck Feucht Gutschein 25,-Helmut Thurner Landeck C&A Gutschein 10,-Peter Tschallener Zams C&A Gutschein 10,-Sandra Tschiederer See S oliver 15 EuroGrete Unterreitner Zams S oliver 15 EuroWalter Wachter Fließ S oliver 15 EuroAnnamarie Walch Fließ Falch FahrzeugaufbereitungThomas Walch Imsterberg Wiedmann Gutschein Kuchen 45,-Tanja Walch Imsterberg Gutschein Hotel Schrofenstein10,-Ingrid Walser Landeck Gutschein Hotel Schrofenstein10,-Helga Wellenzohn Zams Gutschein Schrofenstein 20,- EuroKathrin Wieser Fiss Optik Weinseisen Gutschein 250,-Yvonne Wilhelm Prutz C&A Gutschein 10,-Bellinda Wille Grins Reisegutschein 500,-Andrea Wille Landeck Gutschein Schrofenstein 20,- EuroInge Winkler Karres C&A Gutschein 10,-Sarah Wolf Tobadill S oliver 15 EuroSarah Wolf Tobadill Gutschein Hotel Schrofenstein10,-Lukas Wucherer Sulden Gutschein Paradies für Haare 23,50Peter Zamernik St Anton a. A. Gutschein Hotel Schrofenstein10,-Annelies Zangerl Pians Feucht Gutschein 25,-Sandra Zangerl Pians S oliver 15 EuroErnst Zangerl Pians Gutschein Paradies für Haare 23,50Elena Zangerle Landeck Reisegutschein 700,-Anna Ziehesberger Fließ S oliver 15 EuroNatalie Zolet Landeck Wiedmann Gutschein Kuchen 45,-