Winterprogramm – Naturpark Kaunergrat

15.02.2017

Kauner-Grat-Wanderungen

FLIEß. Das Winterprogramm 2017:Unsere fach- und geländekundigen Bergwanderführer begleiten Sie bei unseren Wanderungen durch die verschneiten Winterlandschaften der Naturparkregion Kaunergrat. Ein Winterspaß für die ganze Familie!Gogles Alm, 2.017 mTreffpunkt: 10:00 Uhr, Fischteich PillerTermine: 17.02.2016Anmeldung am Vortag bis 17:00 Uhr erforderlich unter 05449-6304

Wer noch nie zuvor auf Schneeschuhen gestanden hat oder seine ersten Schritte mit professioneller Begleitung unternehmen möchte ist beim „Schnuppern“ richtig! Hier erhalten Sie Erstinformationen zu Material, Technik und Tourenplanung.Treffpunkt: 13.00 Uhr, Naturparkhaus Kaunergrat, GachenblickDauer: ca. 2 StundenTermine: 21.02.2017Anmeldung am Vortag bis 17:00 Uhr erforderlich unter 05449-6304Diese Schneeschuhroute führt über sanft kupiertes Gelände am Piller Sattel und ist die optimale Ergänzung zum Schnupperkurs!Treffpunkt: 10.30 Uhr, Naturparkhaus Kaunergrat, GachenblickDauer: ca. 3 StundenTermine: 22.02.2017Anmeldung am Vortag bis 17:00 Uhr erforderlich unter 05449-6304Das Heuziehen mit dem Hornschlitten war früher eine beschwerliche Arbeit der Bauern. Heute ist es ein rasantes Wintererlebnis! Nach der gemeinsamen Fahrt mit dem Traktor zum Ausgangspunkt geht es auf dem Schlitten bergab ins Tal.Treffpunkt: 15:00 Uhr, Sennhof Huter, Schweizerhof, WennsDauer: 3-4 StundenTermine: 25.02.2017Anmeldung am Vortag bis 17:00 Uhr erforderlich unter 05449-6304Unsere fach- und geländekundigen Bergwanderführer begleiten Sie bei unseren Wanderungen durch die verschneiten Winterlandschaften der Naturparkregion Kaunergrat. Ein Winterspaß für die ganze Familie!Falkauns Alm, 1.962 mTreffpunkt: 10:00 Uhr, Parkplatz Wallfahrtskirche Kaltenbrunn, Abzweigung WiesenhofTermine: 01.03.2017Anmeldung am Vortag bis 17:00 Uhr erforderlich unter 05449-6304