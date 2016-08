W.O.R.K. stellt in Ehrenberg aus

30.08.2016, 19:16 Uhr

Kröll und Resch ergänzen sich perfekt und arbeiten seit Jahren zusammen. "Wir waren beide Lehrer an der HTL für Grafik-Design in Innsbruck und standen gemeinsam in der Klasse, so ergab sich unsere Zusammenarbeit", freuen sich die beiden Künstler über ihre langjährige Freundschaft. Seit 1998 ergänzen sie sich in ihren künstlerischen Arbeiten. "Dabei muss man nicht immer gleicher Meinung sein. Wir haben diskutiert, und auch dadurch voneinander gelernt", erklärt Kröll die konstruktive Zusammenarbeit."Man muss sich schon gut verstehen, um dem anderen sein Bild anzuvertrauen und weitermalen zu lassen", so die beiden Künstler, die jedem einzelnen Bild ihre eigene, persönliche Handschrift geben und gerade deshalb gemeinsam die Bilder gestalten.Ihr unverwechselbarer Stil und ihre Art zu malen begeistern.