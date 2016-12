25 Jahre "im Dienste am Nächsten"

16.12.2016, 14:20 Uhr

Dinestjubiläum: Rote Kreuz Landeck ehrte zwei langjährige Mitarbeiter

BEZIRK LANDECK. Das Rote Kreuz Landeck konnte heuer zwei langjährige Mitarbeiter zu einem großartigen Dienstjubiläum gratulieren. Stefan Renner aus Zams und Christian Wohlfarter aus Urgen absolvierten 19.. die Ausbildung zum Sanitäter und sind seid rund 25 Jahren Angestellte des Roten Kreuzes im Bezirk Landeck."Für ihren unermüdlichen Einsatz im 'Dienste am Nächsten' möchten wir uns recht herzlich bedanken, so Bezirksstellenleiter Dr. Christian Klimmer.Als kleines Dankeschön erhielten sie und ihre Partnerinnen eine Einladung zu einem gemütlichen Abend im Hotel „MARENT“ in Fiss und einen Erholungsgutschein.