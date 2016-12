7.200 Euro für die Tumorforschung

11.12.2016, 10:20 Uhr

Scheckübergabe der Benefizveranstaltung zu Gunsten der Krebsforschung am a.ö. Krankenhaus St. Vinzenz Zams

ZAMS. Der Verein für Tumorforschung ist ein gemeinnütziger Verein, der die klinische und grundlagenwissenschaftliche Krebsforschung fördert und die Aus- und Weiterbildung in der Onkologie unterstützt – und das durch lokale Unterstützung gezielt in unserer Region.Am 28. Oktober 2016 fand im Rietzer Hof eine Benefizveranstaltung zu Gunsten des Vereins statt. Unterhalten wurden die zahlreichen Gäste an diesem Abend von den „Manne-Quins“ und dem Trio Bergalarm. Der Vereinsobmann, Prim. Univ.-Prof. Dr. Ewald Wöll (Ärztlicher Direktor in Zams) und die Organisatoren der Veranstaltung, Ingrid Santer und Peter Prantl, freuten sich über einen Reinerlös in der Höhe von 7.200 Euro. Diese Summe wurde erst durch die großzügige Unterstützung der Firma Höpperger ermöglicht.Die Spenden wurden am 07. Dezember 2016 im Rahmen einer Scheckübergabe feierlich an Prim. Dr. Wöll übergeben. „Ich bedanke mich im Namen des Vereins für Tumorforschung von ganzem Herzen bei Frau Santer und Herrn Prantl für Ihre unvergleichliche Initiative, Ihren Einsatz und Ihr Bemühen Spenden für unsere regionale Tumorforschung zu sammeln. Die kontinuierliche Unterstützung, jetzt schon über zehn Jahre ist einzigartig. Mein besonderer Dank gilt auch der Unternehmerfamilie Höpperger, die heuer nicht nur die Lokalität des Rietzer Hofes zur Verfügung gestellt hat, sonder auch finanziell tatkräftig beigesteuert hat“, so Wöll.