„Abnehmen – wie’s wirklich funktioniert“: Infoabend der AK Landeck

LANDECK. Wie komme ich zu meinem Traumgewicht? Was sollte ich beim „Abspecken“ beachten? Was ist vielleicht sogar gesundheitsschädlich oder pure Geschäftemacherei? Solche und ähnliche Fragen beantwortet Experte Dr. Moosburger beim Infoabend in Landeck.Wenn Ihnen ein Blick auf die Waage die Stimmung verdirbt, dann wird Ihnen der kostenlose Infoabend „Abnehmen – wie’s wirklich funktioniert“ am Donnerstag, 23. Februar, um 19 Uhr in der AK Landeck einige Lösungen anbieten. Internist und Sportmediziner Dr. Kurt Moosburger referiert über Diäten, vernünftige Gewichtsreduktion, Ernährung und Bewegung und steht auch für persönliche Fragen zur Verfügung.Nutzen Sie diese Gelegenheit und melden Sie sich gleich an unter Tel. 0800/22 55 22 – 3450 oder landeck@ak-tirol.com Denn wer frühzeitig auf seine Gesundheit achtet, kann selbst einiges dazu beitragen, Wohlstandskrankheiten vorzubeugen und möglichst gesund und glücklich zu altern.