Aktuelle Verkehrsinfos auf der Strecke zur Ski-WM

03.02.2017, 13:20 Uhr

ASFINAG informiert auf der A 12 über mögliche Verkehrsbehinderungen in der Schweiz bereits auf der Anfahrt zur Ski-WM nach St. Moritz.

BEZIRK/ST. MORITZ. Ab 5. Februar wird St. Moritz in der Schweiz zum Mittelpunkt der Ski-Welt. Zur Ski-Weltmeisterschaft erwarten die Organisatoren zahlreiche Besucherinnen und Besucher – die ASFINAG unterstützt zusammen mit der Polizei die Kolleginnen und Kollegen in der Schweiz. Die LED-Informationstafel am Parkplatz Kronburg (A 12 Inntal Autobahn) wird auf Anforderung durch die Tiroler Polizei aktiviert, um über mögliche Verkehrsbehinderungen in der Schweiz bereits auf der Anfahrt zur Ski-WM zu informieren. „Wir arbeiten hier eng mit der Tiroler Polizei zusammen - und die steht in ständigem Kontakt mit den Behörden in der Schweiz. Sollte es zu Umleitungen über den Ofenpass oder zu einer Sperre der Engadinerstraße kommen, erfahren das die Kundinnen und Kunden bereits in Tirol. So können sie sich frühzeitig auf alternative Routen einstellen“, erklärt ASFINAG-Geschäftsführer Stefan Siegele.Die Verkehrsmanagementzentralen in St. Jakob am Arlbergund Hohenems sind sensibilisiert und werden bis zum Ende der Ski-WM am 20. Februar ein wachsames Auge auf den Anreiseverkehr in Richtung Schweiz haben.